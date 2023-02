Gli utenti segnalano problemi nel funzionamento di Gmail

ROMA – Problemi per chi utilizza Gmail sono stati segnalati a partire da stamattina. Il provider di posta elettronica di Google sembra avere qualche disfunzione che impedisce agli utenti di leggere o inviare mail. Il sito Down Detector rileva un aumento delle segnalazioni a partire dalle ore 11 di lunedì 27 febbraio, principalmente nelle grandi città italiane. Ma sui social network sono stati segnalati problemi da utenti di tutto il mondo.

IL ‘DOWN’ DI GMAIL

In molti casi, il ‘down’ di Gmail si è risolto in pochi minuti. Ma continuano ad arrivare segnalazioni di persone che non riescono a utilizzare il servizio. Per il momento da Google non è arrivata nessuna spiegazione.