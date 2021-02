Covid, 18.916 nuovi contagi. In aumento ricoveri e terapie intensive

ROMA – Sono 18.916 i nuovi contagi per CoViD in Italia, per 323.047 test tra molecolari e antigenici. 280 i decessi. Il tasso di positività è al 5,8% in calo dal 6,3% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 20.499, per 325.404 tamponi e 253 morti. Così secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Sono 2.216 le terapie intensive per CoViD in Italia, 22 in più rispetto a ieri. Ammontano a 18.372 i ricoveri ordinari, 80 in più di 24 ore fa.

