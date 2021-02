Roma, sparatoria a Torre Angela. Anziana ferita per errore

ROMA – Spari poco fa a Torre Angela, in via Amico Aspertini. Una donna anziana, della quale non si conoscono le generalità, è stata ferita da un colpo di pistola. Il fatto è accaduto non lontano da un’edicola. Secondo quanto si apprende, un uomo nel fare fuoco verso un’altra persona avrebbe mancato l’obiettivo e avrebbe ferito la donna in modo non grave. La donna, medicata dal 118 ha già fatto ritorno a casa. Sul posto la Scientifica, la Squadra Mobile oltre alla Polizia delle Volanti e del Commissariato Romanina.

UN UOMO HA CONFESSATO

Ha confessato ed è ora in stato di arresto l’uomo che, oggi pomeriggio, ha sparato in via Aspertini contro un’altra persona e ha ferito per errore una donna di 80 anni. Si tratta di un 30enne romano, con precedenti per droga. L’uomo ha raccontato agli uomini di Polizia e Carabinieri che lo hanno rintracciato a casa, di aver fatto fuoco con una pistola perché aggredito al culmine di una lite con il suo rivale. Al momento le indagini sono in corso.