Gattina dispersa per giorni dopo l’incendio, le volontarie la salvano

ROMA – Mercoledì 24 un incendio ha distrutto due appartamenti di via della Fanella, una traversa di via Portuense, a Roma. L’intero stabile è stato sgomberato, “ma all’appello mancava la gatta della signora Angela, di nome Yukiko. Proprio Angela mercoledì, subito dopo lo sgombero della palazzina, ha immediatamente pubblicato disperati appelli sui social per cercare la sua gatta”. La donna era convinta che la micia fosse scappata per sfuggire al fumo e alle fiamme divampate nei due alloggi attigui a quello di Angela. “Invece- spiega una nota- due volontarie della Sezione Enpa di Roma, Antonella Nolasco e Maurilia Amoroso, autorizzate ad accedere all’appartamento per la ricerca della gatta in occasione del sopralluogo dei tecnici, sono riuscite dopo due giorni a trovare e portare in salvo Yukiko“. La gatta, spiega Enpa, “non si è mai allontanata dall’alloggio: Antonella e Maurilia l’hanno trovata – spaventata, affamata e assetata – rannicchiata dietro il letto di Angela”.