Un’altra festa di spagnoli a Roma, dieci sanzionati in Centro

ROMA – È stata la segnalazione giunta al 112, a far scoprire agli agenti del commissariato Castro Pretorio e del I Distretto Trevi Campo Marzio, una festa privata organizzata all’interno di un B&B da alcuni studenti spagnoli nel centro della Capitale. A fatica gli agenti, arrivati sul posto e saliti al secondo piano dell’edificio interessato, sono riusciti a farsi aprire la porta dell’appartamento interessato. Bottiglie d’alcol in terra, musica ad alto volume e 10 ragazzi in evidente stato di alterazione alcolica, questo quanto accertato dai poliziotti nel corso del loro intervento. I ragazzi, con un precedente specifico nel Novembre scorso sempre per inosservanza delle norme anti Covid 19, sono stati tutti contravvenzionati.

In zona Romanina invece, gli agenti, del locale commissariato, durante un servizio di controllo mirato al contenimento della diffusione del covid-19, alle ore 18:30 di ieri, hanno accertato presso una pizzeria a taglio, la presenza di 13 persone che stavano consumando, seduti ai tavoli, cibi e bevande nella pertinenza esterna dell’esercizio. Tutti sono stati sanzionati secondo la vigente norma, compresi i proprietari della pizzeria; il locale è stato chiuso per 5 giorni.