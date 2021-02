Iniziate a Roma le riprese di ‘Noi’, il ‘This is us’ italiano

ROMA – Sono iniziate il 15 febbraio a Roma le riprese di ‘Noi‘ – adattamento italiano della serie americana ‘This is us‘, targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios) – diretto da Luca Ribuoli e scritto da Sandro Petraglia (in qualità anche di head writer), Flaminia Gressi e Michela Straniero.

Composta da dodici episodi da 50 minuti, prossimamente in onda su Rai1 in sei prime serate, la serie (prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction) racconta la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) che cercano la propria strada verso la felicità.



Nel gioco costante tra presente e passato, ‘Noi‘ è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze, e perfino la morte.



‘Noi‘ può contare su un cast numeroso e originale in cui figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmuller.



Le riprese della serie si svolgeranno tra Roma, Milano, Torino e Napoli per 23 settimane.



La serie originale ‘This is us’, creata da Dan Fogelman, e l’adattamento italiano ‘Noi‘ sono entrambi distribuiti a livello internazionale da Disney Media and Entertainment Distribution.