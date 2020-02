Maltempo in Puglia, previste 24 ore di vento forte in tutta la Regione

BARI – Il sindaco di Monte Sant’Angelo, comune in provincia di Foggia, ha disposto per la giornata odierna la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi e del cimitero a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’area garganica su cui ha nevicato. La neve è scesa anche su San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Non si registrano problemi alla viabilità.

Sul resto della Puglia si registra vento forte e qualche breve precipitazione che ha colto di sorpresa chi questa mattina a Bari e’ stato ingannato dal sole e che all’improvviso si e’ trovato travolto da un forte acquazzone. Il vento forte dovrebbe contrassegnare le prossime 24 ore su tutta la regione.