L’ultima impresa ‘estrema’ del runner Pasini, dalla Romagna all’Alaska

BOLOGNA – Ha già affrontato la ‘sfida ai cinque continenti’ con ultramaratone in molti paesi del mondo (Mozambico, Norvegia, Vietnam e Cambogia, Australia e Sud America) ma quella che sta affrontando ora è veramente una sfida estrema. Fabio Pasini, il runner di Cattolica noto per le sue incredibili imprese in giro per il mondo, è partito sabato 24 febbraio per un’avventura straordinaria che terminerà solo a metà marzo. Si chiama ‘Iditarod’ e viene considerata una delle esperienze sportive più impegnative del pianeta. I partecipanti sono chiamati a percorrere in completa autonomia distanze enormi su terreni nei quali la natura più estrema la fa da padrona. Basta dire una parola: Alaska.

Sulle spalle, Pasini porta sua slitta da circa 50 chilogrammi da trainare e che aumenta di peso con il cibo e la tenda polare che trasporta. Le temperature che si troverà ad affrontare sono costantemente al di sotto dello zero, anche di 20 o 30 gradi. E dovrà seguire un tracciato completamente naturale, quello appunto dell’Italrod, nel quale orientarsi tra montagne di neve e a dispetto delle condizioni meteo proibitive. Insomma, una sfida fisica, ambientale e mentale estrema.

L’obiettivo dell’atleta di Cattolica è il traguardo di McGrath a circa 650 chilometri dalla partenza. Come si è allenato? Con le ciaspole ed un copertone da trascinare sulla sabbia per due volte al giorno. La settimana scorsa Pasini ha voluto raccontare la sua nuova avventura al sindaco di Cattolica, Mariano Gennari.