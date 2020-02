Su Tv 20 parte la rassegna Keanu Reeves Legend

ROMA – Keanu Reeves, l’attore americano da molti considerato il vero (e forse unico) gentleman di Hollywood, diventa il protagonista di una rassegna a lui dedicata, dal titolo “Keanu Reeves Legend”. Otto i film da non perdere, che andranno in onda in prima serata su Tv20, da giovedì 27 febbraio.

Titoli leggendari, dalla celebre trilogia di Matrix (in attesa del quarto capitolo, nelle sale nel 2021) a L’avvocato del Diavolo. Già famosissimo negli anni Novanta, Reeves oggi vive oggi un sorprendente incremento di popolarità e favore da parte del pubblico. Merito dei suoi ultimi successi cinematografici (come la saga di John Wick), ma anche della gentilezza e disponibilità che da sempre lo contraddistinguono e che le numerose difficoltà che la vita gli ha messo davanti non hanno intaccato.

Inaugura “Keanu Reeves Legend” il cult L’avvocato del Diavolo, dove l’attore è un legale senza scrupoli chiamato a lavorare nello studio diretto da John Milton/Satana, interpretato da un mirabile Al Pacino. Alcune scene della pellicola, che ha incassato 152.944.660 dollari a fronte di un costo di 57, sono state girate nell’appartamento newyorchese di Donald Trump.