Coronavirus, Bardi: “Il vero morbo è la paura”

POTENZA – “Le ironie, il sarcasmo, le battute di chi è comodamente a casa, lasciano i tempi che trovano e producono solo una profonda disinformazione che aumenta il panico”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi illustrando la nuova ordinanza sul coronavirus in consiglio regionale, rivolgendosi ai consiglieri e in particolare al dem Roberto Cifarelli che ieri in una nota dichiarava: “non abbiamo ancora capito chi ha svolto il ruolo del guappo che ci regalato i titoli di giornale nazionali per la brutta figura di questi giorni sulla ancora misteriosa vicenda dell’ordinanza fantasma sul coronavirus delle ore 23:57 di domenica e che ha disorientato e continua a disorientare non solo i cittadini lucani nella quotidianità”.

Nel chiedere serietà anche agli organi di informazione, Bardi ha rassicurato che “in queste ore le aziende sanitarie hanno quanto occorre, dai kit ai tamponi. Dico in queste ore – ha precisato – perchè il governo non aveva centralizzato gli acquisti, dando poi corsie preferenziali al mercato nazionale”.

Il governatore ha poi sottolineato che “il vero morbo è quello della paura. Non e’ il momento della polemica, abbiamo il dovere di tranquillizzare chi ci ascolta. Nel malaugurato caso di un cittadino colpito – ha concluso – siamo nelle condizioni di garantire l’incolumita’ pubblica”