Stasera in tv Don Matteo incontra i The Jackal, le anticipazioni del nuovo episodio

ROMA – Nuova attesissima puntata stasera in tv di Don Matteo 12. Il celebre parroco interpretato da Terence Hill sarà protagonista di un nuovo episodio della celebre serie tv campione d’ascolti, che andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Ospiti di eccezione di questa puntata, dopo Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri e Giorgia Surina, saranno i The Jackal.

DON MATTEO 12, ANTICIPAZIONI

Dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna. In Caserma, i carabinieri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal!