Coronavirus, Spallanzani: “Comunità cinese esemplare, a Prato l’isolamento ha funzionato”

ROMA – “Come ha detto in questi giorni anche il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la grande partecipazione della comunita’ cinese in tutta Italia e’ stata esemplare. A Prato c’e’ una percentuale di cinesi assolutamente superiore, probabilmente c’e’ lo stesso numero di cinesi di Roma e Milano, ma concentrati in un’area limitata. Ma il meccanismo di isolamento e di autoisolamento e controllo domiciliare ha funzionato perfettamente“. Risponde cosi’ il direttore scientifico dell’Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, interpellato dai giornalisti sul tema, oggi a Roma in occasione di una conferenza stampa sul Coronavirus organizzata nella sede dell’Associazione Stampa Estera.

“Prato gia’ in precedenza, per altri casi di malattie tra i cinesi- ha proseguito Ippolito- aveva applicato questo protocollo, che ha funzionato. Cio’ significa che il distanziamento sociale in questi casi funziona: nessun cinese di Prato per ora e’ risultato positivo al Coronavirus, tra i pochissimi che hanno avuto sintomi respiratori”.