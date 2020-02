Sgarbi show in Aula: “Non c’è nessuna peste, Salvini ve lo ha messo nell’ano”

ROMA – “Questa e’ una finzione, e’ una finzione, e’ una finzione. E’ una presa per il culo che umilia l’Italia davanti al mondo. Non c’e’ nessuna emergenza”, ha detto ieri in aula Vittorio Sgarbi, accusando i colleghi “di essere responsabili di votare il procurato allarme. La peste non c’è“, ha commentato a proposito del coronavirus. E le misure del governo impediscono alle persone di fare una vita normale e agli artisti di lavorare, “perché? Perché un vecchio di 88 anni forse è morto di influenza. Questa è la realtà e lo sapete benissimo”.

Nell’inseguire un’emergenza che non c’è, dice Sgarbi urlando, “siete caduti nel tranello di Salvini, e lo sapete perfettamente. Avete rincorso Salvini che ve lo ha messo nell’ano, ancora una volta”. Dopo l’intervento di Sgarbi, il Pd Emanuele Fiano ha chiesto al presidente Roberto Fico di far rispettare almeno il linguaggio in aula, visto che “stiamo piangendo 11 morti”.