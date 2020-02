ROMA – Serie tv, film e approfondimento non mancheranno stasera in tv. Su Rai 1 la serie tv con il prete più famoso del piccolo schermo, Don Matteo. La politica è di casa su Rete 4 e La 7 con Dritto e Rovescio e Piazzapulita. Su tv 20 questa sera, alle 21.10, parte la rassegna “Keanu Reeves Legend”. Il primo film del ciclo sarà “L’avvocato del diavolo”.

Celebre serie tv con protagonista Terence Hill.

LEGGI LE ANTICIPAZIONI

Stasera in tv Don Matteo incontra i The Jackal, le anticipazioni del nuovo episodio

Rai 2 Avengers Age of Ultron | 21.20 La squadra degli eroi più potenti della Terra, Iron Man, Captain America, Thor, l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, deve salvare il mondo dal compimento dei terribili piani del malvagio Ultron.

Rai 3

Mia Martini – Fammi sentire bella | 20.50 Un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno realmente condiviso la vita e i momenti della sua carriera: dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte; dai ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, alle testimonianze di colleghi e amici, come Caterina Caselli e Dori Ghezzi, e dei grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo. Rete 4

Diritto e rovescio | 21.25

Programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Paolo Del Debbio intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di più stretta attualità, in particolare sulle conseguenze che l’epidemia di Coronavirus provocherà sia dal punto di vista economico che sociale. Per l’intera puntata ampio spazio sarà dato all’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia tra polemiche e misure restrittive. In studio, con il professor Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, si discute dei rischi epidemiologici del virus e si cerca di fare chiarezza in un momento di grande confusione.

Canale 5 12 anni schiavo | 21.30 Tre Oscar per l’autobiografia di Solomon Northup, violinista di colore nato libero e poi venduto come schiavo nella Louisiana dell’Ottocento. Italia 1 Le Iene Show | 21.20 Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. La7 Piazzapulita | 21.15 Programma televisivo di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

TV8

Europa League – | 20.30

Incontro calcistico. Inter VS Ludogorets