Coronavirus in Puglia, Emiliano ordina la sanificazione delle scuole di Taranto

BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha disposto la sanificazione delle scuole di Taranto e della provincia. La decisione è stata presa dopo il primo caso positivo al coronavirus registrato in Puglia. Si tratta di un uomo di 33 anni di Torricella, paese del tarantino, rientrato da Codogno dove ha trascorso 5 giorni. A partire da oggi è fino a domenica prossima “verranno effettuate in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto operazioni sanitarie di sanificazione, in attesa di concordare con il governo una specifica ordinanza che contenga ulteriori provvedimenti di prevenzione sanitaria“.