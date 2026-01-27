Violenza sessuale, la Commissione giustizia approva il Ddl; Bongiorno: “Stra-rispettato il patto con l’opposizione”

ROMA – La commissione Giustizia del Senato ha approvato a maggioranza, con 12 sì e 10 no, il testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentato dalla presidente Giulia Bongiorno. La stessa parlamentare della Lega ha partecipato al voto.

BONGIORNO: “IL PATTO CON OPPOSIZIONE STRA-RISPETTATO”

“Posso dire in maniera chiara e categorica che il patto” tra maggioranza e opposizione “era di mettere al centro di questa legge la volontà della donna. Il patto è stra-rispettato”. Lo dice la parlamentare della Lega Giulia Bongiorno, dopo l’approvazione a maggioranza del testo base – che porta la sua firma – del ddl contro la violenza sulle donne da parte della commissione Giustizia del Senato, da lei presieduta.

BONGIORNO: “CON LA PRESUNZIONE DEL DISSENSO LA VOLONTÀ DELLA DONNA AL CENTRO“

“Le possibilità di parlare di consenso o di dissenso non è vero affatto che si tramutano in diverse possibilità della prova nell’ambito dell’udienza. Questo è un dato falso. Ho detto che il modello che ho accolto è un modello di dissenso ammorbidito”. Lo precisa la parlamentare della Lega Giulia Bongiorno, dopo l’approvazione a maggioranza del testo base – che porta la sua firma – del ddl contro la violenza sulle donne da parte della commissione Giustizia del Senato, da lei presieduta.

Nel testo base approvato oggi “ho previsto che c’è la violenza quando l’atto è contro la volontà, ma ho aperto alla valorizzazione della volontà della donna” attraverso “una presunzione di dissenso ogni qual volta la donna non dice né sì né no, perché è colta di sorpresa, oppure c’è una situazione in cui è paralizzata, congelata dalla paura, il cosiddetto ‘freezing’. Quindi al centro volontà della donna. Chi dice che al centro non c’è la volontà della donna non ha letto il testo“.

In commissione Giustizia del Senato è stata accolta la richiesta delle opposizioni di avviare un nuovo ciclo di audizioni sul ddl contro la violenza sulle donne dopo l’approvazione a maggioranza del testo base presentato dalla presidente Giulia Bongiorno. Che al termine della seduta tiene a precisare ai cronisti che “oggi ero pronta ad andare in aula. Avevo sentito dire che c’era qualcuno che voleva insabbiare… Qui nessuno vuole insabbiare perché io volevo andare avanti. Però siccome credo che se si riuscisse a far capire che noi mettiamo al centro la donna e se raggiungesse un accordo sarebbe bene per tutti, allora vediamo se questo ciclo di audizioni aiuta”.

“L’obiettivo è fare un buon testo. Il secondo obiettivo è trovare un accordo. E il terzo ovviamente è quello di non allungare troppi tempi”, sintetizza Bongiorno.