Crans Montana, il sindaco Feraud: “Il mio cuore è a pezzi, ho iniziato terapia dallo psicologo”

ROMA – “Piango ogni giorno per aver perso tutte quelle persone, così giovani, e vedendo tanti feriti che soffrono ancora. Questo trauma mi rimarrà tutta la vita. La ferita è aperta e il mio cuore è spezzato”: sono le prime dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal sindaco di Crans Montana, Nicolas Feraud, dalla conferenza stampa- fallimentare- del 6 gennaio scorso, in cui, dopo la strage di Capodanno in cui sono morti 40 giovanissimi e 116 sono rimaste gravemente feriti, non una parola di scuse è stata detta a nome dell’amministrazione, nonostante l’ammissione dei mancati controlli nel locale.

Una confessione: l’intervista rilasciata all’agenzia svizzera Keystone-Ats appare come un mea culpa, anche se tardivo. “È il peggior momento della mia esistenza e resterà fino alla fine. Ho iniziato una terapia presso uno psicologo e penso che durerà a lungo- rivela- Mi sto impegnando per gestire la crisi”.

LE SCUSE MANCATE

“Mi assumerò la responsabilità di cui dovrò farmi carico”, è la prima volta che pubblicamente il primo cittadino si fa carico della tragedia, a parole. Féraud sembra volersi scusare anche del non aver chiesto perdono alla conferenza stampa del 6 gennaio scorso. “L’obiettivo era informare chiaramente il pubblico e rispondere alle legittime richieste della stampa. Abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per farlo, per rispetto delle vittime. Mi rammarico di non aver chiesto perdono e di non aver presentato le mie scuse a nome del Comune. In un contesto emotivo molto difficile per tutti noi, ho commesso l’errore di privilegiare la prudenza nella gestione della parte ufficiale di questa conferenza stampa, piuttosto che offrire scuse ed emozioni”.

Respinge le accuse rivolte dalla stampa di possibili ‘tangenti’: “Hanno messo in discussione la mia integrità, nonostante io faccia politica onestamente”. Ma non una parola sulle dimissioni, chieste più volte, soprattutto da parte italiana.

“AFFRONTERÒ LE SCELTE DELLA PROCURA, QUALUNQUE SIANO”

Come Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar Le Constellation e indagati- per ora gli unici- per la strage di capodanno, anche il primo cittadino di Crans Montana è finito nel mirino dell’opinione pubblica. “Sono colpevole agli occhi di molte persone- riconosce lui stesso che però, come spiega lui stesso, per il momento non è stato incriminato, tanto meno interrogato. “La Procura della Repubblica indagherà e stabilirà le responsabilità di tutti, comprese le mie, e io le affronterò”, ribadisce. “Accetterò qualsiasi responsabilità mi spetti”, prosegue.

LE MINACCE DI MORTE E I DIPENDENTI COMUNALI ‘TRAUMATIZZATI’

Il cronista svizzero gli chiede poi se ha ricevuto minacce, lui asserisce: gli sono arrivate “diverse minacce di morte”. Ma la questione ha travolto tutta l’amministrazione e il Consiglio comunale. “Stiamo analizzando la questione della sicurezza dei nostri dipendenti. Molti colleghi sono traumatizzati da questa tragedia. Anche io sono con loro”, chiosa, in riferimento ai timori che l’indagine arrivi a toccare gli uffici pubblici. Sulla mancanza di ispezioni Féraud spiega che lui non ne era a conoscenza del tutto: “Non posso spiegare questa carenza emersa riguardo alla frequenza delle ispezioni. Mi rifiuto di credere che sia sistematica a Crans-Montana”. E ancora: “I nostri dirigenti sono riconosciuti per la loro meticolosità” , assicura. Anche se è evidente che “ci sono state delle carenze”, ammette. E dopo l’incendio a Le Constellation il comune è corso ai ripari, anche se troppo tardi: “Dal 19 gennaio abbiamo quindi rafforzato il nostro servizio assumendo specialisti per le ispezioni periodiche dei luoghi pubblici- spiega infine- La loro missione è quella di effettuare tutte queste ispezioni il più rapidamente possibile, al fine di rassicurare cittadini, clienti, residenti e proprietari. Dovranno inoltre offrire un follow-up a partire dal 2027”.