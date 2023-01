Break dal maltempo, ma scendono ancora le temperature: le previsioni per il week end

ROMA – La circolazione di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo centro-meridionale sposta il suo centro nei pressi del Mar Ionio e tende ad indebolirsi. Tuttavia, continua a richiamare una massa d’aria piuttosto fredda dall’Europa orientale verso le regioni centro-settentrionali italiane.

Un esempio è quello dell’Emilia-Romagna: la giornata di domani, sabato 28 gennaio, segnalano nel loro bollettino regionale Protezione civile e Arpae, sarà caratterizzata dalla persistenza di correnti fredde nord-orientali manterrà basse le temperature soprattutto in area appenninica. Si prevedono temperature medie giornaliere comprese tra -4 e -6 gradi sulle quote più alte dell’Appennino centro-occidentale, interessando in sostanza tutta la montagna emiliana tranne quella bolognese. Anche l’alta collina piacentina-parmense è coinvolta dall’allerta gialla regionale, per quanto riguarda le basse temperature.

Sabato la probabilità di precipitazioni sarà alta solo sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, mentre sul centro-nord del Paese prevarranno condizioni di tempo stabile invernale, con nuvolosità addossata al versante orientale della dorsale appenninica.

PREVISIONI PER SABATO 28 GENNAIO

Tempo generalmente soleggiato al Nord, sulla Toscana e sull’Umbria occidentale, con solo alcune velature di passaggio e qualche banco nuvoloso a bassa quota localmente più denso su Emilia meridionale e Romagna.

Cielo da nuvoloso a coperto su tutte le altre regioni, con alcune precipitazioni soprattutto dal pomeriggio in Sicilia e sulla Calabria meridionale, nevose sui relativi rilievi fino a 1000 metri circa. Qualche pioggia a carattere sporadico possibile anche in Sardegna e nel nord delle Marche, con quota neve intorno ai 300-400 metri nell’entroterra marchigiano.

Temperature minime sottozero in pianura al Nord con diffuse gelate, anche intense; massime stazionarie o in leggero calo con valori sotto la media, specie al Centro-Sud.

Venti ancora moderati o tesi da nord o nord-est al Centro, in Sardegna e sui mari settentrionali; in prevalenza deboli altrove. Mari mossi o localmente molto mossi, tranne il Mar Ligure orientale e i tratti sotto costa del Tirreno orientale e dello Ionio.

PREVISIONI PER DOMENICA 29 GENNAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle coste campane. Molte nuvole nel resto d’Italia. Piogge isolate e intermittenti, anche a carattere di rovescio, in Sicilia con quota neve intorno ai 1100-1200 metri; qualche isolato rovescio possibile anche nella Sardegna nord-orientale. Non si escludono sporadiche precipitazioni al mattino anche su Marche, Gargano e Calabria ionica. Alla sera fenomeni in attenuazione.

Temperature senza grandi variazioni: minime sottozero in pianura al Nord, massime ancora inferiori alla media soprattutto al Centro-Sud.

Venti da nord o nord-est a tratti moderati al Centro-Sud e sull’alto Adriatico. Mari per lo più mossi, eccetto l’alto Adriatico e i tratti sotto costa del Ligure orientale, del Tirreno orientale, del Canale di Sicilia, del Golfo di Taranto e del Golfo di Cagliari che resteranno poco mossi.