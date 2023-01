A sette anni dal primo, Mostro torna con il terzo volume della saga “The Illest”

(Foto di Graziano Moro)

ROMA – Esce oggi, venerdì 27 gennaio, “The illest, Vol. III”, il nuovo album di Mostro, rapper romano che torna con il terzo, attesissimo capitolo della saga alla quale aveva dato inizio nel 2015. Il disco, pubblicato per Epic Records/Sony Music Italy, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica CD, CD Autografato, Bundle CD + T-shirt, LP, LP Autografato.

Sono trascorsi più di sette anni dall’uscita del primo album della saga “The Illest”, un progetto che ha portato Mostro ad affermarsi con grande credibilità nel mondo urban. Negli anni successivi, il rapper ha dato continua prova della sua sensibilità artistica, mostrando di volta in volta una maturità che si riflette sia nei temi affrontati sia nella costruzione più complessa delle liriche e degli incastri. Ora è pronto a tornare con un disco che ripagherà l’attesa dei fan che da tempo speravano in un terzo volume.

TRACKLIST “THE ILLEST, VOL. III”

1. THE ILLEST INTRO (PROD YOSHIMITSU & NICK SICK)

2. UNDERRATED (PROD NICK SICK)

3. NIENTE PIOGGIA NIENTE FIORI (PROD THE CEASARS)

4. RAPPRESENTO feat. JAKE LA FURIA (PROD 2ND ROOF)

5. AQUILONI (PROD 2ND ROOF)

6. UN MOMENTO PER FAVORE (PROD ANDRY THE HITMAKER)

7. DELUSIONI feat. IL TRE (PROD ANDRY THE HITMAKER)

8. DA PAURA (PROD 2ND ROOF)

9. PORTE CHIUSE (PROD NICK SICK)

10. NOODLES feat. MADMAN (PROD MIXER T)

11. LE CHIAVI DI CASA (PROD MANUSSO)

12. EXIT feat. RIZZO (PROD ANDRY THE HITMAKER)

13. BOTTIGLIE ROTTE feat. EMIS KILLA & GEMITAIZ (PROD SINE)

14. VOMITO (PROD YOSHIMITSU)

15. SE PASSI DI QUI (PROD YOSHIMITSU)

In “The illest, Vol. III” Mostro continua a raccontare la sua vocazione per il rap e la voglia di rivalsa attraverso un linguaggio diretto ed esplicito, una consapevolezza lucida e disarmante con cui descrive anche momenti più intimi e cupi. In questo album, per la prima volta, il rapper ha la possibilità di collaborare con artisti e produttori diversi, un tassello di un percorso artistico e personale nuovo, inaugurato con la firma per Epic Records/Sony Music Italy. In un periodo in cui tutto intorno a lui sta cambiando, Mostro pubblica un disco che unisce i punti cardine del suo rap a una prospettiva nuova, fatta di sperimentazione e ricerca in studio.

A fare da apripista al nuovo progetto sono stati i singoli “Da Paura” (25 marzo 2022), banger hit nel pieno mood del rapper prodotta dai 2nd Roof, punto d’inizio della sua nuova era discografica, “Bottiglie Rotte” feat. Emis Killa e Gemitaiz (18 novembre 2022), pezzo con cui l’artista ha guadagnato più posizioni nella classifica Top Artist di Spotify (ben 66) nella settimana successiva alla release e “Underrated” (18 gennaio 2023), passo più recente di un lavoro che ha costruito con cura.