Anticipazioni Amici 22, eliminati 2 allievi: la classifica della gara di canto e di ballo

ROMA – Si rinnova l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. La corsa al serale si fa sempre più serrata ed alcuni allievi dovranno dire addio al sogno di conquistare la maglia dorata. Nella puntata di domenica 29 gennaio, infatti, ci saranno ben due eliminazioni, entrambe della categoria ballo. Ospiti della puntata Alex W e Sophie and the Giants, che presenteranno il singolo ‘Dire, fare, curare’.

GLI ELIMINATI DEL NUOVO POMERIDIANO DI AMICI 22

Gli eliminati della puntata di domenica 29 gennaio sono Vanessa e Samuel. Quest’ultimo è stato sostituito per volere di Raimondo Todaro dal ballerino Alessio, ufficialmente new entry della scuola. Tuttavia, grazie alla maestra Alessandra Celentano che ha visto notevoli miglioramenti, Samuel avrà una borsa di studio per all’Accademia a Monaco di Baviera

LA CLASSIFICA CANTO

Come riporta Amici News, la gara canto sarà giudicata da Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti. (NDG non era presente in studio perché influenzato).)

Piccolo G Angelina Aaron Niveo Federica Cricca Jore Wax

LA CLASSIFICA BALLO

A giudicare la gara ballo Sergio Bernal.

Paky Samu Gianmarco Mattia Maddalena Megan Vanessa Samuel Eleonora