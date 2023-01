Libero e Virgilio Mail ancora down: sui social utenti furiosi, ma anche ironia

ROMA – Libero Mail e Virgilio Mail continuano a non funzionare e gli utenti non ne possono più. Da domenica è diventato impossibile accedere agli account di posta elettronica dei due portali, avvenimento che ha mandato nel panico migliaia di utenti. Due giorni fa la speranza si riaccende: “Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore”, l’annuncio di Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline, in un messaggio di scuse.

Così è iniziato il countdown, ma a distanza di due giorni, poco e nulla sembra essere cambiato. In molti infatti stanno denunciando in rete il mancato ripristino del servizio. E così #liberomail è diventato nuovamente trending topic, tra cinguettii ironici e altri furiosi. C’è chi pubblica meme con il messaggio di Libero che chiede di “pazientare ancora un po’” e chi si affida a San Gabriele, il patrono delle comunicazioni. C’è poi chi prevede una svolta “in stile Harry Potter” per inviare le proprie comunicazioni, ricorrendo a una civetta invece che a Libero e Virgilio. E chi prova a ironizzare: “A me funziona, ho appena ricevuto conferma dall’albergo per le vacanze al mare 2019”.

#libero #liberomail siamo ancora in sta situazione, ma siete seri? Vergognosi. Davvero.

C’è qualcuno a cui non esce questa schermata? Qualcuno sbloccato quindi pic.twitter.com/W9IGTTZ6yF — •Lola• 𓆉 (@Caarolsss) January 27, 2023

GRUPPO DI PREGHIERA SAN GABRIELE IL PATRONO DELLE COMUNICAZIONI



PER FAR AVVERARE IL MIRACOLO DEL RIPRISTO DELL'EMAIL DI LIBERO



ISCRIVETEVI #liberomail #liberomaildown #Libero @libero_it pic.twitter.com/Ohq7tMR4c2 — Remo Pulcini (@PulciniRemo) January 27, 2023

A me funziona, ho appena ricevuto conferma dall'albergo per le vacanze al mare 2019. #liberomail — Teo (@teo_world) January 27, 2023