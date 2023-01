VIDEO | Vincenzo Mollica compie 70 anni: l’omaggio di Fiorello e di Topolino

(Foto da Twitter)

ROMA – È uno dei giornalisti più amati dal pubblico del piccolo schermo e oggi festeggia i suoi 70 anni con un compleanno speciale. Vincenzo Mollica, storico volto e voce del Tg1, ha scelto Fiorello per iniziare la sua giornata di festeggiamenti e l’omaggio che ne ha fatto la trasmissione Viva Rai2! è stato veramente commovente.

“In 40 anni di Tg1 ne ho combinate troppe. Oggi mi fa piacere dell’omaggio che mi fanno a Rai Teche con lo speciale ‘Molliche e le interviste di Vincenzo’, poi ieri sera il Tg1 mi ha fatto festeggiato e ringrazio Monica Maggioni, veramente grazie. Ma la mattina mi sveglio con Fiorello”, confessa il giornalista che seduto su un trono fuori dal ‘glass studio’ ha ricevuto una torta vera e una torta finta da cui è uscita fuori una ballerina con il volto della premier Giorgia Meloni.

“Cominciare il mio compleanno con te è un vero regalo. Rosario Fiorello per me è una benedizione. Ogni mattina svegliarmi con Fiorello è come essere benedetto dalla vita”, dice Mollica visibilmente commosso. E il neo settantenne ringrazia anche la rivista ‘Topolino‘ per la dedica speciale: una storia di Vincenzo Paperica disegnata da Giorgio Cavazzano.

Via Asiago 10 si è riempita di persone che gli hanno cantato ‘Tanti auguri Vincenzo’, numerosissime anche le persone affacciate ai balconi.

