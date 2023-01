Sophie and The Giants di nuovo in Italia con Alex W: “Amerei tornare a Sanremo”

ROMA – Lui è l’idolo della passata edizione di Amici. Lei una star britannica che nell’ultimo anno ha scalato le classifiche anche in Italia. Sono Alex W e Sophie and the Giants. Insieme arrivano sulle piattaforme e in rotazione radiofonica con “Dire, fare, curare”, la nuova versione del brano contenuto nel disco di debutto del cantautore, “Ciò che abbiamo dentro”.

“Sicuramente- afferma Alex- Sophie ha dato il suo tocco, la canzone è andata più sul suo genere. Mi piacciono queste connessioni, fare esperimenti e provare cose diverse”. È un nuovo look per il brano che i due hanno realizzato con la produzione di Room 9.

Dopo la collaborazione con Michele Bravi in “Falene” e quella con Le Vibrazioni allo scorso Festival di Sanremo, Sophie è ormai di casa nel Bel Paese. “C’è qualcosa tra me e l’Italia, continuo a tornare”, dice la cantautrice che assicura: “Amo lavorare con gli artisti italiani, sono tutti molto divertenti, umani e alla mano. Adoro queste opportunità e sono sempre molto entusiasta di essere coinvolta in progetti qui in Italia”. Non solo per il cibo, che assicura di amare alla follia. Non a caso, svela: “Amerei tornare a Sanremo, è stato veramente divertente”.

UNA NUOVA VESTE ALLA CANZONE

“Dire, fare, curare- spiega la cantante al secolo Sophie Scott- è nata dalle “amicizie che abbiamo in comune e con le quali abbiamo lavorato. Loro ci hanno fatto conoscere e ci hanno suggerito che avremmo lavorato bene insieme”. Così è stato.

A dicembre scorso l’artista- 16 dischi di platino e 2 d’oro in Italia- è entrata in studio per dare la sua versione del pezzo. “La vigilia di Capodanno- racconta- sono andata ed è successo tutto molto velocemente. Ho scritto la mia parte in un’ora circa e l’ho registrata”. La connessione con il testo originale c’è stata subito.

“In questa canzone volevo dare suono a dei momenti di silenzio in una coppia”, ricorda Alex. “Il bello è stato vedere un’altra sfumatura della canzone, del senso che gli ho dato io. È bello che il senso rimanga lo stesso, ma visto da un’altra angolatura, con un’altra base, suoni, armonizzazioni e parole anche”.

Secondo le anticipazioni di Amici 22, Alex e Sophie saranno ospiti della puntata di domenica 29 gennaio per presentare live il brano.