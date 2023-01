Tg Scuola e Formazione, edizione del 27 gennaio 2023

TRA I GIOVANI AUMENTA L’UTILIZZO DI INTERNET E DEI SOCIAL

Negli ultimi anni, anche per effetto della pandemia, l’utilizzo di internet è aumentato del 4%, in particolare l’uso di social network, arrivato al +80%. E i più colpiti sono gli adolescenti e i giovani adulti: tra i 14 e 21 anni l’uso problematico di internet è aumentato del 25%, con il rischio di aumento della dipendenza al 9%. Sono i numeri presentati nell’ambito dell’incontro ‘I giovani e l’utilizzo delle tecnologie’, che si è svolto a Roma nella sede della Regione Lombardia. Durante la mattinata sono stati presentati i risultati di una ricerca realizzata da Corecom Lombardia nell’ambito della convenzione sottoscritta tra il consiglio regionale della Lombardia e Polis-Lombardia. In apertura, la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, ha sottolineato la difficoltà di affrontare e fronteggiare alcuni fenomeni in continua evoluzione, come appunto l’impatto delle tecnologie sui giovani di oggi. Dai risultati presentati, è emerso che un uso consapevole e guidato delle tecnologie in classe può portare a benefici in termini di apprendimento e consapevolezza. Ma gli effetti negativi sono purtroppo più diffusi. In particolare, diminuisce sempre di più l’età di accesso ai device, e più l’età è precoce, più ci sono problematiche. Problematiche che aumentano dove ci sono già disuguaglianze. E hanno un impatto sulla salute, con effetti sui disturbi del sonno e dell’alimentazione.

SAFER INTERNET DAY 2023: LA GIORNATA PER UN USO CONSAPEVOLE DEL WEB

Torna il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole e responsabile di Internet, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Il 6 e 7 febbraio il Telefono Azzurro chiama a raccolta Istituzioni pubbliche e private con l’obiettivo di lavorare insieme a strategie e azioni comuni, a breve e lungo termine, e condividere strumenti operativi per dar vita ad una proposta di Agenda digitale per bambini e adolescenti, policy normativa di cui l’Italia ancora non è attrezzata L’evento, insignito del riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, costituirà la prima occasione di confronto pubblico tra Telefono Azzurro – da 35 anni interlocutore di riferimento in Italia sui temi della tutela dei diritti dei bambini e dell’infanzia – e il nuovo Governo per promuovere un dialogo fattivo con le istituzioni sulle insidie digitali a cui sono sempre più soggetti i più piccoli, sia nel mondo reale che nel mondo del digitale.

NASCE UNITED, LA PRIMA ASSOCIAZIONE DEGLI ATENEI DIGITALI ITALIANI

Favorire l’accesso alla formazione universitaria, rendere più flessibile il percorso accademico e promuovere la trasformazione digitale del sistema universitario italiano. Sono questi gli obiettivi della creazione di United (Università Italiane Telematiche e Digitali), la prima associazione delle Università Digitali italiane. Un accordo storico che punta a rappresentare ogni ateneo che condivida e si impegni ad affermare il principio dell’autonomia universitaria, investendo in particolare sull’innovazione tecnologica e su nuove forme di didattica e di ricerca. L’associazione vuole altresì contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema italiano ed europeo per la formazione a distanza, la ricerca avanzata ed il trasferimento tecnologico. Alla formazione di questa nuova realtà hanno contribuito sette dei maggiori atenei digitali italiani riconosciuti dal ministero dell’Università e Ricerca.

DIDACTA ITALIA: DALL’8 AL 10 MARZO TORNA LA SCUOLA INNOVATIVA

La scuola del futuro protagonista alla sesta edizione di Didacta Italia, che si terrà dall’8 al 10 marzo 2023, alla Fortezza da Basso di Firenze. Nella tre giorni della fiera i docenti potranno partecipare a workshop nell’aula dedicata al metaverso, o scegliere quella immersiva, grazie alla realtà aumentata attraverso l’uso di monitor e video 3d, per vivere delle interessanti esperienze didattiche virtuali. I workshop immersivi verranno dislocati in 6 dipartimenti, suddivisi per umanistico, scientifico, artistico e biblioteche scolastiche innovative. Sono previsti due eventi al giorno, durante i quali i docenti potranno partecipare ad un percorso formativo partendo da una determinata tematica che verrà affrontata da diversi punti di vista, creando una sorta di ‘ibridazione disciplinare’, ovvero delle connessioni tra le varie discipline didattiche. Previsti anche dipartimenti per lo 0-6 e la primaria, laboratori sulle architetture scolastiche; e incontri sul risparmio energetico, la qualità della luce, l’efficacia dei colori e l’uso del fotovoltaico. Le attività sono rivolte oltre che ai docenti, anche ad un pubblico nuovo per Didacta, ma connesso alla scuola, come enti locali, ingegneri e architetti. Un’altra area riguarderà lo sport e l’attività motoria, con eventi dedicati allo sport e alla salute.