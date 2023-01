Roma, la Metro A si ferma ancora: è la seconda volta in quattro giorni

ROMA – Nuovi disagi a Roma per la Metro A. Stamattina intorno alle 9.30 un intervento tecnico su una rotaia ha reso necessaria la sospensione del servizio fra Termini e Ottaviano, la stessa tratta che quattro giorni fa era rimasta chiusa per ore causando notevoli disagi agli utenti. Atac ha attivato gli autobus sostitutivi mentre i tecnici erano al lavoro per risolvere il problema.

Il servizio è tornato regolare dopo mezzogiorno, quindi l’interruzione è stata della durata complessiva di circa tre ore. I tecnici Atac, informa l’azienda in una nota, hanno terminato la sistemazione e messa in sicurezza e ultimeranno le operazioni nella notte.

LEGGI ANCHE: A Roma la Metro A interrotta per ore, pendolari infuriati. Caos sui bus sostituitivi

La tratta interrotta fa parte della linea storica (Ottaviano-Anagnina), risalente agli anni ’80, della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell’infrastruttura. Quindi binari, scambi e massicciate, che però devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall’intervento in corso. Così in una nota Atac.