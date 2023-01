Giorno della Memoria, Meloni: “Shoah è l’abisso dell’umanità, leggi razziali infami”

ROMA – “Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico“. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio in occasione del Giorno della Memoria.

LEGGI ANCHE: Perché il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria

“Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre – prosegue la premier – e si inchina ai sopravvissuti per l’instancabile servizio di testimonianza che portano avanti“. Meloni ribadisce quanto già affermato in altre occasioni: “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l’infamia delle leggi razziali del 1938“.

LEGGI ANCHE: Liliana Segre ricorda le leggi razziali: “La parola ‘espulsa’ mi ha perseguitata tutta la vita”

Per la presidente del Consiglio, “è nostro dovere fare in modo che la memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca ad un mero esercizio di stile perché, come ha recentemente ricordato Ferruccio De Bortoli dalle colonne del Corriere della Sera, ‘la memoria è come un giardino. Va curata. Altrimenti si ricoprirà di erbacce. E i fiori dei giusti scompariranno. Divorati'”.

Meloni conclude: “È esattamente questa la sfida che tutti noi – Istituzioni, società civile, agenzie educative, organi di informazione e mass media – abbiamo davanti: coltivare ogni giorno il nostro impegno per la memoria, accrescerne la consapevolezza nelle giovani generazioni e intensificare lo sforzo per combattere l’antisemitismo in ogni forma nella quale si manifesta”