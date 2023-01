Giulia Salemi inviata a Sanremo per R101

ROMA – Dopo il debutto radiofonico dello scorso anno, Giulia Salemi torna al Festival di Sanremo come inviata speciale. Sarà lei, infatti, la voce di radio R101 in occasione della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio.

GIULIA SALEMI A SANREMO

Nella settimana del Festival, Giulia Salemi intervisterà tutti i cantanti in gara, dando spazio anche alle domande dei fan. Influencer e conduttrice, Giulia aveva debuttato lo scorso anno come inviata radiofonica a Sanremo per radio Kiss Kiss. Attualmente è impegnata in tv nel Grande Fratello Vip 7, nel ruolo di portavoce del pubblico social. Inoltre, è host fissa insieme a Marco Santini di ‘Good Times‘ rubrica pomeridiana di R101 in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.00.

LEGGI ANCHE: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, c’è aria di matrimonio: “Presto la proposta”