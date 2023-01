Roma, tragedia in via Nomentana: cinque ragazzi morti in un incidente stradale

ROMA – Gravissimo incidente nella notte a Roma. Intorno alle ore 2.30, una Fiat 500 su cui viaggiavano sei ragazzi si è ribaltata più volte, forse a causa dell’alta velocità, in via Nomentana 611 a Fonte Nuova. A bordo erano tutti giovanissimi, nati tra il 2001 e il 2006, e sono morti tre ragazzi e due ragazze, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto.

LE VITTIME DELL’INCIDENTE A FONTE NUOVA

Il sesto ragazzo presente nell’auto è sopravvissuto ma è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le vittime dell’incidente sono Valerio Di Paolo (21 anni), i cugini Simone Ramazzotti e Alessio Guerrieri (21 anni), Giulia Sclavo (18 anni) e Flavia Troisi (17 anni appena compiuti). Il 22enne Leonardo Chiapparelli lotta invece per la vita in ospedale.

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinque giovani sono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023

GUALTIERI: TRAGICO, CONFERMA EMERGENZA SICUREZZA STRADALE

“Quello di Fonte Nuova è un incidente terribile. Davvero tragico. Cinque vite spezzate. Non conosco ancora le cause e le dinamiche dell’incidente, cercheremo di capire cosa è successo ma si conferma in generale un’emergenza della sicurezza stradale e di fare in modo che non si corra sulle strade”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a margine dell’incontro oggi con gli studenti del Tasso.

“Ci sono problemi generali che vanno affrontati da tutti, a Roma, in tutti i comuni della città metropolitana e del Paese- ha aggiunto- ovviamente c’è una specificità di un incidente sul quale al momento mi sento di esprimere solo il cordoglio più profondo per una terribile vicenda che ha spezzato le vite di giovani”.