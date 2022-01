Catania, liceo Cutelli co-intitolato all’eroe antifascista Carmelo Salanitro

CATANIA – Nel Giorno della Memoria, al liceo statale ‘Mario Cutelli’ di Catania si è celebrato il ricordo della Shoah, con la cerimonia di co-intitolazione dell’istituto al professore Carmelo Salanitro. Docente di latino e greco al liceo ‘Cutelli’, Salanitro che dal 1939 al 1940 aveva portato avanti una campagna di sensibilizzazione contro le politiche razziste e liberticide, venne denunciato dall’allora dirigente scolastico Rosario Verde, divenendo vittima del nazi-fascismo.

Nell’aula magna del liceo, alla presenza delle forze dell’ordine, delle autorità civili ed ecclesiastiche del territorio, la dirigente scolastica Elisa Colella spiega la scelta di affiancare il nome del giurista Mario Cutelli a quello del professore antifascista deportato e ucciso, tra il 23 e il 24 aprile 1945,nel campo di concentramento di Mauthausen: “Si vuole dare continuità- spiega- alla mission educativa della nostra scuola. Da un lato, Mario Cutelli che auspicava alla rigenerazione morale e politica della nobiltà rieducata al senso dello Stato e sottratta alla speculazione finanziaria; dall’altro, Carmelo Salanitro che si oppose alla dittatura totalitaria del fascismo e non rinunciò mai ai suoi principi democratici e alla fede cattolica”. “Questa co-intitolazione- prosegue la dirigente- rappresenta per noi il giusto riconoscimento da eroe del professor Salanitro e, allo stesso tempo, un’opportunità per riflettere e coltivare la memoria di un modello pedagogico esemplare”.

A moderare l’evento, il giornalista catanese Salvo La Rosa, tra ospiti e rappresentazioni teatrali, musicali e letture interpretati dagli studenti e studentesse del ‘Cutelli’, la premiazione del XVII Premio letterario Carmelo Salanitro, bandito dalla scuola e rivolto ai liceali. Tra i presenti, inoltre, il presidente della società ‘Dante Alighieri’ di Catania, Dario Stazzone: “La co-intitolazione del liceo classico ‘M. Cutelli’ a Carmelo Salanitro- afferma- rappresenta un momento di grande importanza. Salanitro è una figura di grandissima bellezza, di grande spessore etico e di formazione cristiana cattolica che va ricordato, perché la memoria sia agita e l’orrore del nazi-fascismo non abbia a ripetersi. Viviamo, oggi, un moltiplicarsi di atti di anti-semitismo, testimonianze e momenti terribili di nostalgia di quei regimi. Credo che ricordare- aggiunge- debba ispirare anche la nostra azione quotidiana e non essere memoria sterile. È importante ricordare perché è successo e può accadere un’altra volta. Senza memoria, non vi è prospettiva di futuro, non vi è consapevolezza politica”.

“È una grandissima emozione ritornare nel liceo dove mi sono formato. Vi è una lapide, nell’androne, che ricorda il professore Salanitro. La guardavo ogni giorno, consapevole che anche una lettura critica dei classici possa derivare anche la consapevolezza dell’oggi”. La cerimonia si è conclusa con lo svelamento della targa dedicata a Carmelo Salanitro e posta all’ingresso principale del liceo catanese.