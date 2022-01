ROMA – Mani disinfettate all’ingresso e materiale per votare consegnato in buste sigillate. È il protocollo che devono osservare in questi giorni i grandi elettori positivi al Covid-19 che si recano a Montecitorio per decidere il prossimo presidente della Repubblica.

Tra questi c’è Bianca Laura Granato, senatrice del gruppo Misto, ex M5S. “Sto per concludere la mia quarantena, se tutto va bene domani potrei anche votare con le mie gambe al seggio normale”, spiega con la consapevolezza che nemmeno oggi si toccherà il quorum necessario per eleggere il prossimo capo dello Stato. Arriva a Montecitorio con un proprio mezzo, alla guida un accompagnatore. All’ingresso in piazza del Parlamento i controlli di rito della Polizia, dunque il via libera verso i gazebo allestiti in via della Missione 24.

