Lavevaz et Lanièce rencontrent ambassadeur de France

AOSTA – Le traité du Quirinal et ses opportunités ont été au centre d’une rencontre, hier, à Rome, entre de la Région Vallée d’Aoste Erik Lavevaz, le sénateur valdôtain Albert Lanièce et l’ambassadeur de France en Italie Christian Masset. Le rendez-vous a eu lieu au Palais Farnese, qui fait suite à la visite de l’ambassadeur en Vallée d’Aoste, au mois de mai dernier.

“Ce nouvel intérêt pour la collaboration entre nos deux pays- déclarent le président Lavevaz et le sénateur Lanièce- ouvre clairement de nouvelles portes à la Vallée d’Aoste qui, pour des raisons historiques et linguistiques, constitue le trait d’union naturel entre les deux versants des Alpes”. Et ils ajoutent: “Nous avons d’ailleurs étudié avec l’Ambassadeur la possibilité de travailler sur des dossiers communs, tels que la possibilité d’accueillir dans notre région des rencontres internationales et le soutien de la francophonie”.