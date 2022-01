Giorno della Memoria, no vax vogliono entrare alla Risiera di Trieste: bloccati

TRIESTE – Una ventina di attivisti no vax di Trieste, capeggiata dal consigliere comunale del Movimento 3V, Ugo Rossi, ha cercato di entrare nella Risiera di San Sabba di Trieste, ex campo di concentramento e sterminio nazista, durante la cerimonia di celebrazione del giorno della Memoria. Cerimonia a cui erano ammesse delegazioni minime, come deciso dal Comune, a causa della pandemia.

Il gruppo è stato bloccato all’entrata dalla Polizia locale e dagli agenti della Questura, presenti in forze sin dalla mattinata. Il consigliere 3V non è stato fatto passare anche perché non in possesso del green pass, oltre che per il fatto che alla cerimonia ufficiale per le vittime della Shoah erano ammessi solamente i capigruppo consiliari. Dopo circa mezz’ora i no vax hanno desistito e se ne sono andati.

