Bassetti: “Omicron 2 sembra più contagiosa, a febbraio avremo più casi”

GENOVA – “Calcoli preliminari indicano che Omicron 2 è una volta e mezza più contagioso di Omicron. Naturalmente, seguiamo da vicino lo sviluppo: se è più contagiosa, potrebbe significare che l’ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio, rispetto alle proiezioni precedenti”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“MENO CASI GRAVI CON OMICRON 1 e 2”

“Quello che, però, sembra certo- tranquillizza l’infettivologo- è che non aumentano i ricoveri per episodi gravi. Quindi, Omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati, come del resto Omicron”. Intanto, prosegue Bassetti, “finalmente è iniziata la discesa nelle ospedalizzazioni per Covid: ieri, meno ricoveri sia in medicina che in terapia intensiva”. Invece, conclude, “con i criteri italiani per stabilire i decessi, difficilmente vedremo una riduzione nelle prossime settimane”.

