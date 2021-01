Minister of Health is investigated for omission in the fight against Covid-19

by Bianca Oliveira

Brazil’s Minister of Health, Eduardo Pauzello, will be formally investigated for alleged omission in combating the Covid-19 crisis in the state of Amazonas.

The region’s health system collapsed earlier this year and hospitals have run out of ICU beds and oxygen supplies. The investigation was approved on Monday evening (25) by the Minister of the Supreme Court, Ricardo Lewandowski. The measure meets a request from the General Attorney, Augusto Aras, and begins the investigation of possible criminal conduct. The pressure on Eduardo Pazuello increased after the disclosure of an official letter in which he declared that the Ministry of Health was aware of the imminent lack of oxygen on January 8, according to the company White Martins, supplier of the product. Even so, the paste started delivering oxygen only on January 12, according to the information provided. In addition, since the sixth day of 2021, there were recommendations for transferring critically ill patients to other states due to the lack of ICU beds, but the removal of patients only started 10 days later.

It also caught Aras’ attention the delivery of 120.000 units of hydroxychloroquine by the Ministry of Health, as a medicine to treat and prevent Covid-19. The drug has no proven efficacy in early treatment against the disease. The president of the Chamber of Deputies, Rodrigo Maia, said at a press conference that “there is no doubt that Eduardo Pazuello has committed a crime“. In his opinion, the lack of initiatives on the part of the federal government to negotiate vaccines with Pfizer and Sinovac compromised the effectiveness of the country’s vaccination plan.

Recently, the pharmaceutical Pfizer announced that it made three proposals to the Brazilian government, still in 2020, to sell 70 million doses of its vaccine. Only 25 days later the Ministry of Health returned saying that the offer included “unfair terms” and that it would cause “frustration to the population due to the low quantity”. The company planned to deliver 2 million doses in the first quarter, the same acquired from AstraZeneca and imported from the Serum Institute, in India. The Minister of Supreme Court, Ricardo Lewandowski, forwarded the case to the Federal Police, which should hear Pazuello within 5 days of notification. The deadline for completing the investigation, which is being conducted under secrecy, is 60 days.

EMERGENZA COVID IN AMAZZONIA, INDAGATO IL MINISTRO

di Bianca Oliveira

Il ministro della Salute brasiliano, Eduardo Pazuello, è sotto inchiesta della magistratura per presunte omissioni nella lotta alla crisi del Covid-19 nello Stato di Amazonas. Il sistema sanitario della regione è letteralmente collassato all’inizio di quest’anno, col risultato che gli ospedali hanno esaurito i letti di terapia intensiva e le scorte di ossigeno.

L’indagine è stata autorizzata in settimana dal presidente della Corte suprema, Ricardo Lewandowski. Il provvedimento accoglie la richiesta del procuratore generale Augusto Aras e consentirà di indagare su eventuali condotte criminali.

Le pressioni su Pazuello sono aumentate dopo la diffusione di una lettera ufficiale da cui si evince che il ministero della Salute era a conoscenza del fatto che gli ospedali avrebbero terminato le scorte di ossigeno l’8 gennaio. A inviare la lettera, la società produttrice White Martins, che ha ripreso le forniture solo il 12 gennaio, stando alle informazioni fornite.

Inoltre, dal 6 gennaio sono cominciate ad arrivare raccomandazioni per il trasferimento di pazienti in condizioni critiche in altri Stati del Brasile a causa della mancanza di letti in terapia intensiva. Gli spostamenti però sono iniziati solo dieci giorni dopo.

A catturare l’attenzione del procuratore Aras, anche la consegna di 120.000 unità di idrossiclorochina da parte del ministero della Salute, impiegato come medicinale per curare e prevenire il Covid-19. Un punto chiave è che a oggi non è stata dimostrata l’efficacia del farmaco nel trattamento della malattia.

Il presidente della Camera dei deputati, Rodrigo Maia, ha affermato in conferenza stampa: “Non c’è dubbio che Eduardo Pazuello abbia commesso un crimine“. A suo avviso, la mancanza di azioni da parte del governo federale per negoziare i vaccini con Pfizer e Sinovac avrebbe compromesso l’efficacia del piano vaccinale in Brasile.

Recentemente, Pfizer ha fatto sapere che nel corso del 2020 ha presentato tre proposte al governo brasiliano per la vendita di 70 milioni di dosi del proprio vaccino. Solo 25 giorni dopo il ministero della Salute è tornato sulla questione affermando che l’offerta includeva “clausole abusive” e che avrebbe causato “frustrazione nella popolazione per la scarsa quantità” delle dosi. L’azienda americana prevedeva di consegnare due milioni di dosi nel primo trimestre, le stesse acquistate poi da AstraZeneca e importate dal Serum Institute, in India.

Il presidente della Corte suprema Lewandowski ha inoltrato il caso alla polizia federale, che dovrebbe ascoltare Pazuello entro cinque giorni dalla notifica. Ora gli inquirenti hanno 60 giorni per portare a termine le indagini.

Ministro da Saúde é investigado por omissão no combate à Covid-19

por Bianca Oliveira

O Ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pauzello, será formalmente investigado por suposta omissão no combate à crise da Covid-19 no estado do Amazonas.

O sistema de saúde da região entrou em colapso no início deste ano e os hospitais ficaram sem leitos de UTI e suprimentos de oxigênio. A abertura de inquérito policial foi determinada na noite desta segunda-feira (25) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A medida atende a um requerimento do procurador geral da República, Augusto Aras, e dá início a investigação de eventuais condutas criminosas.

A pressão sobre Eduardo Pazuello aumentou após a divulgação do ofício em que ele mesmo declara que o Ministério da Saúde teve conhecimento da iminente falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, por meio da empresa White Martins, fornecedora do produto. Ainda assim, a pasta iniciou a entrega de oxigênio apenas em 12 de janeiro, segundo as informações prestadas. Além disso, desde o sexto dia de 2021 havia recomendações para transferência de pacientes graves para outros estados por falta de leitos de UTI, mas a retirada de pacientes só começou 10 dias depois.

Chamou a atenção de Aras também, a entrega de 120 mil unidades de hidroxicloroquina pelo Ministério da Saúde, como medicamento para tratar e prevenir a Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada no tratamento precoce contra a doença.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em coletiva de imprensa que “não tem dúvidas de que Eduardo Pazuello tenha cometido crime”. Para ele, a falta de iniciativas por parte do governo federal em negociar vacinas com a Pfizer e Sinovac comprometeram a eficácia do plano de vacinação do país.

Recentemente, a farmacêutica Pfizer anunciou que, ainda em 2020, fez três propostas ao governo brasileiro para vender 70 milhões de doses da sua vacina. Somente 25 dias depois o Ministério da Saúde retornou dizendo que a oferta incluía “cláusulas abusivas” e que causaria “frustração à população em razão da quantidade”. A empresa previa a entrega de 2 milhões de doses no primeiro trimestre, o mesmo adquirido da AstraZeneca e importado do Instituto Serum, na Índia. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, encaminhou os autos para a Polícia Federal, que deverá ouvir Pazuello em até 5 dias após a notificação. O prazo para conclusão do inquérito, que tramita sob sigilo, é de 60 dias.