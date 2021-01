Patrick Zaki, l’1 febbraio l’udienza per il rinnovo della detenzione

ROMA – L’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki davanti alla Corte penale avra’ luogo lunedi’ 1 febbraio. Lo rende noto la pagina Facebook ‘Patrick Libero’, ricordando che la detenzione dello studente egiziano dell’Universita’ di Bologna e’ stata rinnovata per 15 giorni dopo la sua ultima seduta del 17 gennaio. “Continuiamo a sperare che venga rilasciato il piu’ presto possibile- scrivono i responsabili della campagna- in modo che possa tornare dalla sua famiglia e all’universita’, dopo essere stato arrestato arbitrariamente quasi un anno fa, il 7 febbraio 2020”.

LEGGI ANCHE: Egitto, Lebrun-Shaath: “Mio marito come Zaki, Ue prema sui diritti”

A Modena appaiono tre nuove sagome di Zaki

Rinnovata la detenzione per Zaki di altri 15 giorni