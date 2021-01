Scientific community increases participation on the Internet to combat ‘fake news’

by João Vítor Marcelo

Scientists’ participation on the Internet grew during the new Coronavirus pandemic. This community, which previously, in a way, had no proximity or direct communication with the rest of society, now positions itself and speaks directly to people, through social networks. The main reason for this increase was the fight against the spread of “fake news” about the pandemic, as explained in an interview to the ‘Dire’ news agency, the biomedical and PhD from the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), Mellanie Fontes- Dutra.

“The fact that we are in a pandemic, facing a crisis in global public health, is a factor that motivated many people. We have already come from a growing sharing of ‘uninformative information’ in other years, other subjects and in other contexts. This movement (the spread of “fake news”) has gained a lot of strength over the past few years and found an important space to grow even more from people’s insecurity “.

The researcher adds that many colleagues felt not only motivated but, in a way, obliged to do this fact check and disseminate the true scientific content. “Researchers felt compelled to build this dialogue with people and educate them about science and, especially, try to ‘culturalize’ science, bringing it closer to society […] I have a very particular vision. If I have knowledge, I have a responsibility to propagate. Because I see knowledge not as something of my own, but something of which I can be a tool“.

Another ally of the scientific community in the fight against “fake news” and in the vaccination campaign against Covid-19 is the artistic class. Some representatives have been taking a stand and supporting the vaccination campaign. One of the most prominent cases was that of Mc Fioti. The funk singer, born on the outskirts of the São Paulo metropolitan region, recorded a new version of his biggest hit, ‘Bum Bum Tam Tam’. The new song is called ‘Vaccine Butantan‘, referring to the immunizer produced by the Butantan Institute, a public institution linked to the São Paulo State Department of Health. In the clip, the singer walks around the Institute, along with researchers and employees, singing verses that encourage people to get the vaccine.

In an article published by the ‘Observatório da Imprensa’ portal, the professor at the Art Department of the Federal Fluminense University (UFF) and specialist in cultural heritage, Mário Pragmácio, states that “the image of this partnership (Mc Fioti and Instituto Butantan) is very powerful , because it symbolizes the victory of Science against obscurantism, remembering that in recent years scientific discourse has been criminalized and marginalized, in an inopportune defamatory campaign, something that, unfortunately, is already well known in the world of funk”.

BRASILE. MEDICI E ARTISTI ALLEATI CONTRO LE ‘FAKE NEWS’ SULLA PANDEMIA

di João Vítor Marcelo

Durante la pandemia di Covid-19 la partecipazione della comunità scientifica su Internet è cresciuta. Se prima in un certo senso scienziati ed esperti non erano particolarmente vicini e non comunicavano in modo diretto con il resto della società, ora prendono posizione e intervengono molto, soprattutto attraverso i social network.

La ragione principale di questo fenomeno è la lotta alla diffusione di ‘fake news’ sulla pandemia, come ha spiegato in un’intervista all’agenzia di stampa Dire Mellanie Fontes-Dutra, medico ricercatore presso la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). “Il fatto che siamo in pandemia e affrontiamo una crisi sanitaria globale è un fattore che ha motivato molte persone. In passato abbiamo assistito a una crescente condivisione di ‘informazioni non informative’, in altre questioni e contesti. Questa diffusione di ‘fake news’ si è rafforzata molto negli ultimi anni ed è cresciuto a causa del senso di insicurezza che provano le persone”.

Fontes-Dutra aggiunge che molti colleghi non solo si sono sentiti motivati ma in parte anche obbligati al ‘fact-checking’ delle notizie per diffondere contenuti scientifici veritieri. “I ricercatori si sono sentiti in dovere di costruire questo tipo di dialogo con le persone e di istruirle sulle tematiche scientifiche. Soprattutto, hanno cercato di creare una ‘cultura della scienza’, avvicinandola alla società. Ho una visione molto precisa: se possiedo delle conoscenze, ho la responsabilità di diffonderle. Perché penso che la conoscenza non sia qualcosa di mio, bensì ritengo di poter diventare uno strumento del sapere“.

Alleato della comunità scientifica nella lotta alle ‘fake news’ e nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è il mondo dell’arte. Alcuni esponenti di questa comunità creativa hanno preso posizione e hanno sostenuto l’importanza di vaccinarsi. Uno dei fenomeni più interessanti stato quello di Mc Fioti. Il cantante funk brasiliano, nato e cresciuto nei sobborghi di San Paolo, ha registrato una nuova versione del suo più grande successo, ‘Bum Bum Tam Tam’. La nuova canzone si chiama ‘Vaccine Butantan‘, in riferimento al siero prodotto dall’Istituto Butantan, un’istituzione pubblica legata al dipartimento della Salute dello Stato di San Paolo. Nella clip, il cantante gira per l’Istituto, insieme a ricercatori e dipendenti, cantando versi che incoraggiano le persone a richiedere il vaccino.

In un articolo pubblicato dal portale Observatorio da Imprensa, il professore del dipartimento d’Arte dell’Universidade Federal Fluminense (Uff) e specialista in Beni culturali, Mario Pragmacio, sottolinea che “l’immagine di questa partnership (Mc Fioti e Instituto Butantan) è molto potente, perché simboleggia la vittoria della scienza contro l’oscurantismo, ricordando che negli ultimi anni il discorso scientifico è stato criminalizzato ed emarginato da un’ingiusta campagna di diffamazione, cosa che, purtroppo, è già ben nota nel mondo del funk”.

COMUNIDADA CIENTÌFICA AUMENTA PARTECIPACAO NA INTERNET PARA COMBATER A ‘FAKE NEWS’

por: João Vítor Marcelo

A participação dos cientistas na Internet cresceu durante a pandemia do novo Coronavírus. Essa comunidade que, anteriormente, de certa forma, não tinha proximidade e nem uma comunicação direta com o restante da sociedade, agora se posiciona e fala diretamente com as pessoas, por meio das redes sociais. O motivo principal para este aumento foi o combate à disseminação das ‘fake news’ sobre a pandemia, como explicou, em entrevista à agência de notícias Dire, a biomédica e Doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mellanie Fontes-Dutra. “O fato de estarmos em uma pandemia, enfrentando uma crise na saúde pública global, é um fator que motivou muita gente. Já vínhamos de um crescente compartilhamento de ‘informações desinformativas’ em outros anos, outros assuntos e em outros contextos. Esse movimento (da propagação de ‘fake news’) ganhou muita força de uns anos pra cá e encontrou um espaço importante para crescer ainda mais a partir da insegurança das pessoas”.

A pesquisadora complementa que muitos colegas se sentiram não só motivados mas, de certa forma, obrigados a fazer essa checagem de fatos e divulgar o conteúdo científico

verdadeiro. “Os pesquisadores se sentiram impelidos em construir esse diálogo com as pessoas e instruí-las sobre a ciência e, especialmente, tentar ‘culturalizar’ a ciência,

trazendo-a mais pra perto da sociedade […] Eu tenho uma visão muito particular. Se eu tenho conhecimento de algo, tenho a responsabilidade de propagar. Porque eu enxergo o conhecimento não como algo meu, mas algo do qual eu posso ser uma ferramenta”.

Outro aliado da comunidade científica no combate às ‘fake news’ e na campanha de vacinação contra a Covid-19 é a classe artística. Alguns representantes vêm se posicionando e apoiando a campanha de vacinação. Um dos casos de maior destaque foi o do Mc Fioti. O cantor de funk, nascido na periferia da região metropolitana de São Paulo, gravou uma nova versão de seu maior sucesso, ‘Bum Bum Tam Tam’. A nova faixa chama- se ‘Vacina Butantan‘, fazendo referência ao imunizante produzido pelo Instituto Butantan, instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. No clipe, o cantor caminha pelo Instituto, juntamente com os pesquisadores e funcionários, cantando versos que incentivam as pessoas a tomarem a vacina.

Em artigo publicado pelo portal “Observatório da Imprensa”, o professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em patrimônio cultural, Mário Pragmácio, afirma que “a imagem dessa parceria (Mc Fioti e Instituto Butantan) é muito poderosa, pois simboliza a vitória da Ciência contra o obscurantismo, lembrando que nos últimos anos o discurso científico vem sendo criminalizado e marginalizado, numa inoportuna campanha difamatória, algo que, infelizmente, já é bastante conhecida pelo mundo do funk”