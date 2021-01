L’Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa a Liliana Segre

FIRENZE – Nel Giorno della Memoria l’Università di Pisa annuncia il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze per la pace a Liliana Segre. La cerimonia si terrà il 2 febbraio nell’auditorium del polo “San Rossore 1938”, parzialmente in presenza e su piattaforma telematica.

“La biografia della senatrice Segre- è scritto nelle motivazioni del riconoscimento- restituisce il senso più alto di un costante impegno pubblico volto non solo a tutelare la storia e la memoria delle vittime dello sterminio, ma anche a promuovere una autentica educazione alla cittadinanza e alla pace. Nei suoi incontri con i cittadini di tutta Italia, e in particolare con gli studenti, anche universitari, Liliana Segre ha contribuito a promuovere una cultura di pace positiva, espressione con la quale si intende non solo la semplice assenza di guerra, ma l’insieme delle attività volte a promuovere la giustizia sociale, la convivenza pacifica, il ripudio dei conflitti”.

In questi anni, commenta il rettore Paolo Mancarella, “il vincolo di riconoscenza che lega l’Università di Pisa alla senatrice Liliana Segre si è rafforzato sempre di più. Conferirle la laurea honoris causa in scienze per la pace è il nostro modo di dirle grazie per aver tutelato la storia e la memoria della Shoah, facendone uno strumento per alimentare, in primo luogo nei giovani, quei valori di fratellanza e di rispetto in cui il nostro ateneo si riconosce pienamente e che sono fondamentali per costruire una società basata su una solida cultura della pace, che non lasci posto ad alcuna forma di odio”. Il 2 febbraio, dopo la consegna del riconoscimento, Liliana Segre terrà una lectio magistralis in collegamento.

