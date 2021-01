Zaia: “I negazionisti dell’Olocausto sono emuli della follia che lo causò”

ROMA – “Contro i negazionismi che anche online inneggiano all’Olocausto, emuli di quella follia che lo causò. Perché oggi la colpa di quello sterminio è condivisa da chi proclama la revisione storica o la cancellazione dalla memoria collettiva di un genocidio che, allora come adesso, molti, troppi, fecero finta di non vedere“. Lo scrive su twitter Luca Zaia, governatore del veneto.

“In memoria delle vittime della Shoah- aggiunge-. In memoria degli ebrei che furono deportati e non fecero ritorno. In memoria del sacrificio di un popolo, sterminato da un’ideologia malata.

