Operaio cade dall’impalcatura e muore, indagato titolare di una ditta a Taranto

BARI – Il cadavere era nel deposito della ditta edile per cui lavorava come addetto alle pulizie e al riordino dei materiali stoccati. Sono stati i carabinieri a capire cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri in una ditta di Grottaglie (Taranto) il cui titolare Sante Bonfrate – 65enne del posto – è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle prescrizioni sui luoghi di lavoro.

La vittima si chiamava Ciro Meo e aveva 62 anni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini che si sono avvalse delle dichiarazioni rese dal titolare, il 62enne sarebbe precipitato dalla pedana in sopraelevazione di un muletto durante alcuni lavori di sistemazione in altezza di alcuni bancali, morendo sul colpo. Si spiegherebbe così la grande ferita alla testa.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro.