Foggia, femminicidio a Orta Nova: fermato un 46enne

BARI – È stato il magistrato della procura di Foggia, Roberto Galli, a firmare il decreto di fermo a carico del 46enne di Orta Nova considerato il presunto assassino di Tiziana Gentile, la donna di 48 anni uccisa a coltellate ieri pomeriggio nel suo appartamento. L’uomo è un conoscente della vittima.

A far ricadere i sospetti sull’uomo sono state le “vistose escoriazioni e tracce ematiche sugli abiti e su alcune parti del corpo”, spiegano gli inquirenti. Gli accertamenti investigativi, andati avanti per tutta la scorsa notte, continuano anche per valutare ulteriori responsabilità e riscontri sulla dinamica del delitto.