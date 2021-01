“Quel giorno ho capito che non avrei mai potuto uccidere”, Segre ricorda

Oggi ricorre la #GiornataDellaMemoria.

Ricordare la tragedia della #Shoah significa trasmettere i valori della pace e della libertà alle nuove generazioni, contro la cultura dell'odio e l'antisemitismo. Le parole di Liliana Segre sono l'insegnamento migliore per i nostri giovani.

ROMA – “Oggi ricorre la Giornata della Memoria. Ricordare la tragedia della Shoah significa trasmettere i valori della pace e della liberta’ alle nuove generazioni, contro la cultura dell’odio e l’antisemitismo. Condivido con voi un estratto dell’ultima testimonianza pubblica della senatrice Liliana Segre. Le parole di Liliana Segre sono l’insegnamento migliore per i nostri giovani”. Lo scrive su twitter Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, che pubblica un video di Liliana Segre, nel quale la senatrice a vita ricorda la prigionia e quel giorno in cui avrebbe potuto sparare al suo carnefice, ma decise di non farlo. “Pensai ora raccolgo la pistola e gli sparo- ricorda Segre- Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, in cui capii che mai avrei potuto uccidere qualcuno. Da quel momento sono diventata quella donna libera, quella donna di pace con cui ho convissuto fino ad adesso”.