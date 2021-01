Conte: “Emergano voci in parlamento, serve governo di salvezza nazionale”

ROMA – Dopo le dimissioni, in serata ieri è arrivato l’appello su Facebook del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte, che sul social scrive: “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale“. “L’unica cosa che davvero rileva, al di la’ di chi sara’ chiamato a guidare l’Italia, e’ che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perche’ avra’ vinto l’Italia. Quanto a me, mi ritroverete sempre, forte e appassionato, a tifare per il nostro Paese”, aggiunge.

CONTE: “SERVE ALLEANZA EUROPEISTA, NELLE FORME IN CUI SI POTRÀ REALIZZARE“

“Serve un’alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per approvare una riforma elettorale di stampo proporzionale e le riforme istituzionali e costituzionali, come la sfiducia costruttiva, che garantiscano il pluralismo della rappresentanza unitamente a una maggiore stabilita’ del sistema politico. Questo conta”.

CONTE: “GOVERNO HA OTTENUTO LA FIDUCIA, MA SERVE UNA MAGGIORANZA PIÚ SICURA“

Nel su facebook il premier Giuseppe Conte ricorda di aver convocato ieri mattina un Consiglio dei Ministri per comunicare l’intenzione di dimettersi. “Poco dopo – aggiunge- mi sono recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato. Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento davvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza. Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficolta’ economiche richiedono una prospettiva chiara e un governo che abbia una maggioranza piu’ ampia e sicura”.

CONTE: “DA NOI UN IMPEGNO PROFONDO ANCHE QUANDO I RISULTATI NON SONO ALL’ALTEZZA“

“Per parte mia, anche in queste ore continuero’ a svolgere gli affari correnti fino all’insediamento del nuovo governo”, ricorda il premier dimissionario. “Continuero’ a svolgere il mio servizio al Paese, con senso di responsabilita’ e con profondo impegno. Sono queste le caratteristiche che hanno caratterizzato il mio operato, quello dell’intero governo e delle forze di maggioranza che ci hanno sostenuto, anche quando i risultati raggiunti e le risposte date non sono apparsi all’altezza delle aspettative dei cittadini”, aggiunge Conte.