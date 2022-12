‘Stanotte a Milano’, il successo di Alberto Angela nella prima serata di Natale

Milano è una città da sempre accogliente,generosa, che offre delle opportunità, che sa far sognare, ma che chiede anche tanta concretezza. Mi pare proprio un bel messaggio, in linea con lo spirito del Natale. “Milan l’è un gran Milan”. Grazie per averci seguito. #StanotteAMilano pic.twitter.com/b6UPeF8rWT