VIDEO | Covid, l’arrivo dei vaccini Pfizer a Roma

ROMA – I vaccini contro il Coronavirus messi a punto da Pfizer-BioNTech sono arrivati a Roma, nella caserma Salvo D’Acquisto, la sera del 25 dicembre.

LEGGI ANCHE: Aifa approva il vaccino anti-Covid. Pfizer e BioNTech: “Momento storico”

La mattina del 26 dicembre sono stati consegnati all’Istituto Spallanzani. Domenica 27 dicembre sono attese le prime vaccinazioni.

LEGGI ANCHE: Covid, sarà l’infermiera Chiara Alivernini la prima a vaccinarsi nel Lazio

“Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccino, quindi intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte. La strada sarà ancora lunga perché possa arrivare il giorno, ma è importante iniziare con questa vaccinazione simbolica che domani tutti i cittadini europei cominceranno”. Il commissario straordinario per l’emergenza CoViD-19, Domenico Arcuri, lo dice alle telecamere di RaiNews24 commentando l’arrivo del furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. “Nei prossimi mesi continueremo questa campagna per portare il nostro Paese, nei tempi in cui sara’ possibile, fuori da questa emergenza”, prosegue Arcuri, “domani sarà un giorno molto simbolico, molto emozionante, molto partecipato, e siamo convinti che tutti cittadini comprenderanno l’importanza di questo momento”.