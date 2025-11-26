Sparatoria vicino la Casa Bianca, feriti due membri della Guardia Nazionale

ROMA – Sparatoria nel centro di Washington Dc, nei pressi della Casa Bianca. Due membri della Guardia Nazionale sono rimasti feriti gravemente a seguito delle ferite d’arma da fuoco.

Sulle loro condizioni sono arrivate “segnalazioni contrastanti”, come scrive il governatore della Virginia Occidentale, Patrick Morrisey, in un post su X. “Forniremo ulteriori aggiornamenti non appena riceveremo informazioni più complete. Le nostre preghiere sono con questi coraggiosi militari, le loro famiglie e l’intera comunità della Guardia”, ha aggiunto.

Poco prima, sempre in un post su X, ne aveva annunciato la morte: “È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, colpiti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate– si legge nel messaggio-. Questi coraggiosi cittadini della Virginia Occidentale hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile“.

Non è chiara, al momento, la dinamica della sparatoria né il movente. La polizia di Washington ha, però, fermato un sospettato e “la scena messa in sicurezza”, chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi all’area interessata. Non risultano altri coinvolti oltre ai due soldati.

IL PRESIDENTE TRUMP: “L’ANIMALE PAGHERÀ UN PREZZO ALTISSIMO”

Il presidente Trump – in Florida per la festività del Ringraziamento, in calendario domani 27 novembre- è stato informato immediatamente di quanto accaduto. Su Truth, prima che arrivasse la notizia del decesso dei due uomini, ha commentato la vicenda scrivendo: “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell’ordine. Queste sono persone davvero straordinarie. Io, come Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che collaborano con l’Ufficio Presidenziale, sono con voi!”.

TRUMP RICHIEDE ALTRI 500 SOLDATI DELLA GUARDIA NAZIONALE A WASHINGTON DC

La Guardia Nazionale è dispiegata nelle strade Washington Dc dallo scorso agosto nell’ambito di un’operazione voluta da Trump per reprimere la criminalità nella città. Il presidente Donald Trump ha chiesto che altri 500 soldati della Guardia Nazionale vengano dispiegati a Washington Dc. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth. “Questo non farà che rafforzare la nostra determinazione a garantire che Washington DC sia sicura e bella”, ha affermato.