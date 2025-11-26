Skipass sul telefono per le piste sull’Alpe Cimbra

Sull’Alpe Cimbra, a partire da questa stagione invernale, gli sciatori potranno accedere agli impianti di risalita in modo completamente digitale grazie alla nuova tecnologia Key2Ski di “Skidata”, che sostituisce il tradizionale skipass fisico con lo smartphone. E così dal comprensorio annunciano: da questa stagione invernale, “sulla skiarea Folgaria Lavarone sciare sarà più facile e sostenibile”. Lo skipass è direttamente integrato nel telefono, e questo porta a eliminare “la necessità di code alle biglietterie, tessere di plastica o supporti fisici. Basterà acquistare il biglietto online, attivarlo sull’app dedicata e avvicinarsi ai varchi automatici: il sistema riconoscerà lo sciatore in tempo reale, consentendo l’accesso immediato agli impianti.



CON LO SKIPASS SUL TELEFONO MENO PLASTICA E MENO BIGLIETTI DA STAMPARE

Questa innovazione “rappresenta un passo importante verso una montagna sempre più smart e rispettosa dell’ambiente- commentano i responsabili della Skiarea Alpe Cimbra- riduciamo l’utilizzo di materiali plastici e la stampa di biglietti, offrendo ai nostri ospiti un servizio in linea con le abitudini digitali di oggi, dove tutto si gestisce con un semplice tocco sullo smartphone.”

E INTANTO A PILA (VDA) HA NEVICATO MA SI POSTICIPA L’AVVIO DELLA STAGIONE DI SCI

Cambiando completamente scenario, invece, a Pila (in Valle d’Aosta) si posticipa l’apertura della stagione invernale. Le recenti nevicate, seppur presenti, non sono state sufficientemente abbondanti per garantire l’apertura delle piste da sci del comprensorio di Pila in condizioni di piena sicurezza. Per questo motivo, l’avvio della stagione invernale è posticipato a venerdì 5 dicembre. Situazione opposta invece per lo sci nordico: grazie alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, le piste di fondo di Flassin saranno regolarmente aperte da sabato 29 novembre con la totalità dei tracciati. Rimane inoltre confermata l’apertura di Crevacol per sabato 6 dicembre.