mercoledì 26 Novembre 2025

“Chi l’ha visto?” stasera su Rai3, le anticipazioni della puntata

L'appuntamento con Federica Sciarelli è alle 21.20

Data pubblicazione: 26-11-2025 ore 18:55Ultimo aggiornamento: 26-11-2025 ore 18:55

Foto dal profilo X di Chi l’ha visto?

ROMA – Stava per compiere 18 anni ed era partito felice per studiare a New York in una scuola prestigiosa, ma da lì non è più tornato. Nella nuova puntata, in prima serata in diretta con Federica Sciarelli a partire dalle 21.20, “Chi l’ha visto?” torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere, scesi dall’aereo scoprono che si è ucciso. Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: “Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?”. In studio ci sarà il papà del ragazzo.

E poi il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da una famiglia a Pontecagnano: parla in tribunale la figlia di Barbara Vacchiano. Attimi di estrema tensione quando urla diretta alla madre: “Assassina”. La figlia dell’imputata – sentita come testimone durante il processo – ripresa dall’avvocato risponde: “Io sono sua figlia, ho il diritto di chiamarla assassina”.

Infine, il caso di Liliana Resinovich: quattro anni dopo la sua morte, il marito Sebastiano Visintin afferma che un uomo è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, simili a quelli che coprivano il suo corpo. In diretta il fratello della donna, Sergio, che si è da sempre battuto per la verità.

Leggi anche

Belen in difficoltà sul palco di Vanity Fair Stories: “Avevo preso dei calmanti per un attacco di panico”

di Giusy Mercadante

Welo, Caro Wow e Petit sono i semifinalisti della terza puntata di Sanremo Giovani

di Giusy Mercadante

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»