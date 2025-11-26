mercoledì 26 Novembre 2025

Maria Rosaria Boccia: “Nel 2027 mi candido alle politiche”

Ecco cosa ha detto la candidata non eletta alle regionali in Campania, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 26-11-2025 ore 18:38Ultimo aggiornamento: 26-11-2025 ore 19:12

ROMA – Io non eletta? “La mia candidatura era solo per far conoscere un partito nato da 30 giorni e la percentuale della lista Bandecchi è tripla rispetto alla precedente tornata elettorale quindi siamo un partito in crescita. Se mi sono votata? No, ho votato altri candidati del partito”. A parlare è Maria Rosaria Boccia, candidata non eletta alla regionali in Campania, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’, condotta da Giorgio Lauro.

La sua carriera politica quindi non finisce qui. “Assolutamente no, penso di candidarmi in Parlamento alle politiche del 2027”, ha detto Boccia.

Leggi anche

Ddl sul consenso, Bongiorno: “Legge pronta a gennaio, a febbraio potrebbe già esserci l’ok del Senato”

di Redazione

Pensioni dei militari, l’allarme del sindacato: “Saranno i poveri del futuro”

di Silvia Mari De Santis

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»