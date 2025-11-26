Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 26 novembre

GIORNALISMO. CARDINALE PIZZABALLA: OGGI PIÙ IMPORTANTE CHE MAI

“La verità non è un optional. I giornalisti oggi sono importanti più che mai. E’ vero che ci sono smartphone e social, ma c’è bisogno di professionisti affinché il mondo possa sapere e avere gli strumenti per esprimere un giudizio”. Questo il messaggio che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ha inviato agli allievi della Scuola di giornalismo di Perugia, in cui ha ricordato anche i giornalisti uccisi nei bombardamenti di Israele. Questo tema e le persecuzioni che i cronisti subiscono nel mondo hanno dominato la cerimonia di consegna, in settimana a New York, dell’International Press Freedom Awards, dove per la prima volta nella sua storia, nessuno dei 5 premiati è stato presente in sala: tutti in carcere o nascosti in esilio, a causa delle loro inchieste in Cina, Ecuador, Tunisia e Kirghizistan.

CLIMA. CHIUSA LA COP30, GLI STATI SI RIDANNO APPUNTAMENTO AD APRILE

La Cop30 in Brasile si è conclusa senza che i leader mondiali abbiano assunto alcuna decisione per ridurre il consumo dei combustibili fossili, responsabili delle emissioni di Co2 e quindi dell’aumento delle temperature. Ma c’è chi non ci sta: i governi di Colombia e Paesi Bassi hanno annunciato una conferenza internazionale il 28 e 29 aprile 2026 per rilanciare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e promuovere una più stretta cooperazone internazionale. Il vertice fa suo il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, che ha confermato l’obbligo giuridico degli Stati di proteggere il clima, anche affrontando la questione della produzione di combustibili fossili, delle licenze e dei sussidi.

UCRAINA. DA KHARKIV UNA PROMESSA: LA GIOIA DELLA VITA VINCE COMUNQUE

“Far vincere comunque la gioia della vita”: questo l’impegno quotidiano di comunità colpite loro malgrado dalla guerra in Est Europa. La loro testimonianza, a Kharkiv, città dell’Ucraina orientale a circa 20 chilometri dalla linea del fronte del conflitto con la Russia, è portata a un convegno promosso dall’organizzazione Cisv a Torino. A intervenire anche Luca Jahier, già presidente del Comitato economico e sociale europeo, di recente partecipante al ‘Giubileo della speranza’, una missione in Ucraina promossa dal Movimento europeo di azione nonviolenta: “C’è un particolare che mi ha colpito tra i tanti a Kharkiv, in particolare: è la pulizia delle strade e la cura dei parchi e dei giardini della città. Bombardano? Ripuliamo e ripartiamo. Tirano già le aule di un’università? Ripuliamo e mettiamo il compensato e si ricomincia. È un intero popolo che crede che bisogna far vincere la gioia della vita”.

ARMI. ASSOCIAZIONI PORTANO ITALIA E LEONARDO SPA IN TRIBUNALE

Presentato al Tribunale di Roma un ricorso contro l’Italia e la Leonardo Spa. L’obiettivo: ottenere l’annullamento dei contratti di vendita e fornitura d’armi da Leonardo e sue controllate con Israele. Un’azione legale partita da una cittadina palestinese che ha perso la famiglia nei raid a Gaza, e a cui aderiscono AssoPacePalestina, A Buon Diritto, Attac Italia, Arci, Acli, Pax Christi, Un Ponte Per, col sostegno di un pull di avvocati. Camilla Siliotti di A Buon Diritto: “Chiediamo chiarezza sulle armi esportate anche dopo il 7 ottobre 2023 verso Israele e che venga rispettato il diritto e il diritto internazionale. Importante per noi partecipare a questa azione legale, perché uno dei compiti della società civile è monitorare e denunciare la poca trasparenza e la mancata assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni”.