Welo, Caro Wow e Petit sono i semifinalisti della terza puntata di Sanremo Giovani

ROMA – È andata in scena ieri sera su Rai2 la terza puntata di Sanremo Giovani, la corsa – in quattro appuntamenti – che vedrà solo 12 dei 24 concorrenti arrivare alla semifinale del 9 dicembre. Alla conduzione Gianluca Gazzoli. Dopo il passaggio al prossimo turno di Antonia, La Messa e Cmqmartina, e Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap, ad aggiudicarsi il pass sono Welo, Caro Wow e Petit. I tre ragazzi si sono sfidati contro Cainero, Dedde e Mimì.

Ecco chi sono Welo, Caro Wow e Petit.

WELO

Nel Salento partire o restare cambia tutto, ma il segno è lo stesso. Welo lo racconta con una voce che sa di vita vera.

🎤 #Welo – “EMIGRATO”#SanremoGiovani #Sanremo2026 pic.twitter.com/uEdJIqkMJ4 — Rai2 (@RaiDue) November 25, 2025

Manuel Mariano, in arte Welo, nasce a Lecce nel 1999. Inizia la sua carriera musicale nel 2017 come parte del collettivo leccese 23.7, gruppo che – ispirandosi all’emo-rap americano – ha cercato di portare in Italia un sound e dei ritmi innovativi. Nel giugno 2022, Welo inizia il suo percorso da solista pubblicando “Pass”. Da quel momento, rilascia una serie di singoli che gli garantiscono una crescente visibilità, culminando con il successo di “Malessere” nel luglio 2023, che gli ha conferito notorietà. Ad aprile 2024 esce il suo primo EP chiamato “Welo We 23 Ok”, composto da 7 tracce con featuring come Enzo Dong e Mikush. Oltre al suo percorso musicale, Welo si distingue anche per il suo impegno sociale attraverso la sua musica, coinvolgendo attivamente la comunità locale nei suoi progetti musicali. A Sanremo Giovani partecipa con “Emigrato”.

CARO WOW

L’immaginario technicolor di CARO WOW è pieno di colori pastello e di sonorità ispirate alla pc music.

🎤 #CAROWOW – “CUPIDO”#SanremoGiovani #Sanremo2026 pic.twitter.com/zGolYzZC2C — Rai2 (@RaiDue) November 25, 2025

Classe 1999, Caro Wow è pronta a farsi notare nello scenario musicale italiano con il suo pop dalle sonorità elettroniche. Nella sua musica ci sono rimandi al genere PC Music, ma i suoni restano organici e puliti. Il suo mondo è in technicolor, all’insegna del divertimento e il suo immaginario estetico è pieno di tonalità pastello, che contrastano con i suoi testi, a volte duri e tristi. Il suo nome d’arte è un diminutivo di Carolina a cui si aggiunge l’esclamazione inglese Wow. “All’inizio il mio nickname era Caro. Wav, come il formato dei file audio. Qualcuno per sbaglio un giorno mi ha chiamata ‘Wow’. Sto vivendo un momento molto positivo nella mia vita così ho deciso di cambiare ‘Wav’ in ‘Wow’. Rappresenta la parte migliore di Carolina, quella allegra e felice”, racconta l’artista. L’artista e la sua musica sono un’assoluta novità per lo scenario italiano attuale. Le sue ispirazioni musicali sono varie, da artisti internazionali come Superorganism, Billie Eilish, Mazie, Rosalìa, Charli XCX, The Blaze e 6BLACK, fino ad artisti italiani come Fabrizio de André o Mina. L’artista ha pubblicato i singoli “Il tuo gatto”, “LOSER” e “Quello che mi fai”, “Dark Room”. È seguito poi il suo primo EP intitolato, “Mezza morta”. A Sanremo Giovani partecipa con “Cupido”.

PETIT

Petit (nome d’arte di Salvatore Moccia) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e da settembre partecipa alla 23esima edizione di Amici, impressionando con l’inedito “Brooklyn” Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, Petit ha fatto uscire quattro brani: “Che fai”, “Guagliò”, “Tornerai” (disco d’oro) e “Mammamì”. Il 17 maggio è uscito il suo primo omonimo EP e fuori dal programma, il pubblico ha continuato ad apprezzare sempre più il talento dell’artista, rendendolo a oggi l’unico finalista di Amici 23 a conseguire il traguardo del disco di platino con una hit estiva presentata all’interno del programma: “Mammamì”. A settembre ha rilasciato “Lingerie” (Warner Music Italy), mentre a ottobre si è esibito in occasione del “Petit 2024 Tour” nelle città di Roma, Napoli, Bari e Milano. L’artista apre il 2025 con il brano “Mezzanotte”, prodotto da Dardust. Il 16 maggio 2025 è uscito “Vivere da morire”, il nuovo singolo estivo pubblicato per 21co Label e Warner Music Italy. Una ballad intensa nata dalla collaborazione con il giovane trio di producer ROOM9, in cui Petit canta un amore che resta anche quando tutto sembra perduto. Successivamente, ha pubblicato “Vitamì”, prodotto da Gianmarco Grande: un brano reggaeton dall’energia contagiosa, che racconta desiderio, complicità e leggerezza, confermando la sua capacità di unire ritmo e emozione. A Sanremo Giovani partecipa con “Un bel casino”.